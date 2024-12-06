مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقيت طفلة مصرعها، أسفل عجلات سيارة، في مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول "بسمة.م ع"، عامين، إلى مستشفى ببا المركزي، جثة هامدة، بعدما صدمتها سيارة مسرعة بقرية جبل النور التابعة لدائرة مركز ببا.

وبتوقيع الكشف الطبي على المتوفية، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، والتنفسية، نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة.