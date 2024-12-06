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الانتهاء من إصلاح كسر خط المياه بمدينة أبوزنيمة -صور

06:25 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إصلاح كسر خط المياه بمدينة أبوزنيمة
  • عرض 4 صورة
    إصلاح كسر خط المياه بمدينة أبوزنيمة
  • عرض 4 صورة
    إصلاح كسر خط المياه بمدينة أبوزنيمة
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جنوب سيناء – رضا السيد :

أعلن اللواء عماد فكري، رئيس مدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء، الانتهاء من إصلاح كسر حدث، صباح اليوم الجمعة، في خط المياه، بعد الاستعانة بفريق من الفنيين.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح له، أنه جرى قطع المياه عن المدينة منذ تلقي اخطارا يفيد حدوث الكسر، مؤكدا أن فريق الدعم الفني الذي جرى الاستعانة به قام بالتأكيد على كفاءة شبكة خط المياه بعد تجربة ضخ المياه للوحدات السكنية بكافة الأحياء.

وأشار إلى توفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل.

إصلاح ماسورة إصلاح خط مياه أبو زنيمة جنوب سيناء
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