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فتح باب تراخيص المركبات الحضارية لإحلالها بـ"التوك توك" فى أسوان

06:05 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
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    فتح باب تراخيص المركبات الحضارية لإحلالها بـالتوك توك فى أسوان (1)
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    فتح باب تراخيص المركبات الحضارية لإحلالها بـالتوك توك فى أسوان (2)
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أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، فتح باب تراخيص المركبات الخفيفة من تصنيع وزارة الإنتاج الحربى، وذلك تمهيداً لإحلالها بمركبات التوك توك بنطاق المحافظة.

وكلف إدارة مشروع المواقف بالمحافظة، بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بتحديد الحد الأقصى لعدد المركبات الخفيفة المقترح تشغيلها، مع تحديد خطوط السير والتعريفة المقررة لكل خط لتحقيق أسلوب وآلية التنظيم لها على الوجه الأكمل.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن المركبات الخفيفة تتميز بالشكل الجمالى والحضارى الذى يليق بعروس المشاتى، مع الحفاظ على سلامة كل من يستقلها.

وأوضح أنه وفقاً للتنسيق مع الوزارات المختصة بالتنمية المحلية والمالية والتضامن الاجتماعي والداخلية، وأيضاً الإنتاج الحربى التى تقوم بتصنيع المركبات الخفيفة للعمل فى نطاق كل محافظة بالطرق الداخلية وعواصم المحافظات دون الطرق الرئيسية.

اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان تراخيص المركبات الخفيفة وزارة الإنتاج الحربى مركبات التوك توك
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