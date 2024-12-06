تخفيضات تصل لـ30%.. تموين الإسكندرية تفتتح سوق اليوم الواحد في سيدي بشر (صور)

مدينة عالمية بروح شرقية.. كيف كانت الحياة في الإسكندرية قبل قرن من

الإسكندرية - محمد البدري:

افتتحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية اليوم الجمعة، أنشطة أحدث منافذ سلسلة أسواق اليوم الواحد بالمدينة، والذي تنظمه المديرية بالتعاون مع محافظة الإسكندرية بمنطقة سيدي بشر شارع محمد نجيب بنطاق حي المنتزه أول؛ لتقديم تخفيضات تصل إلى 30% على مختلف السلع الأساسية.



وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن افتتاح المنفذ الجديد يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ونشر سياسة إقامة أسواق اليوم الواحد وتنفيذا لاستراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين.

وأضاف أن السوق يضم مجموعة كبيرة من التجار لعرض العديد من السلع الغذائية من اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، الأسماك، الأجبان والسلع الأساسية مثل الزيوت، الأرز، المكرونات، السمن، السكر، الخضروات، الفاكهة، العطارة، البهارات والتمور، وذلك بأسعار تنافسية تصل إلى 30%.

وأشار إلى أن السوق يتميز بوجود إدارة وأمن حراسات ونظام حماية مدنية لمواكبة أسواق اليوم الواحد العالمية، كما تميز بوجود حملة طبية من صحة شرق للكشف على المواطنين وفحوصات قياس الضغط والسكر.

وتفقد جمال عمار وكيل مديرية التموين والمهندسة سحر شعبان رئيس حي المنتزه أول باكيات السوق والسلع الغذائية المعروضة لمتابعة الأسعار المخفضة الموجودة على كل سلعة قبل وبعد التخفيض وكذلك جودة السلع المطروحة.

وكان أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، عن إقامة 6 أسواق لليوم الواحد في الإسكندرية بكافة الأحياء، على مدار أيام الأسبوع، وذلك لبيع المنتجات الزراعية والغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

ووفقا لجدول إقامة الأسواق المشار إليها أسبوعيا، يقام سوق اليوم الواحد يوم الخميس خلف سينما أمير بحي وسط، وسوق اليوم الواحد يومي السبت والأحد بموقف السوبر جيت القديم بمنطقة سموحة بحي شرق.