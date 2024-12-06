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ظهور شعاب مرجانية وكائنات بحرية.. انحسار مياه البحر بشواطئ دهب- فيديو وصور

04:02 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الشعاب
  • عرض 13 صورة
    تراجع المياه لنحو 50 متر
  • عرض 13 صورة
    تراجع مياه البحر
  • عرض 13 صورة
    جزر بشاطئ المشربية
  • عرض 13 صورة
    شاطئ المشربية
  • عرض 13 صورة
    شعاب مرجانية متحجرة
  • عرض 13 صورة
    انحسار مياه البحر
  • عرض 13 صورة
    ظهور الشعاب للمرجانية
  • عرض 13 صورة
    الشعاب والكائنات البحرية
  • عرض 13 صورة
    كائنات بحرية
  • عرض 13 صورة
    عملية الجزر
  • عرض 13 صورة
    ظاهرة الجزر بشاطئ المشربية
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جنوب سيناء - رضا السيد:

شهد شاطئ المشربية بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة، انحسار مياه البحر لعدة أمتار، ما أدى لظهور الشعاب المرجانية المتحجرة وصدف البحر، وبعض الكائنات البحرية.

وتأتي هذه الظاهرة بعد أن طرأت تغييرات مفاجئة على منسوب الشاطئ، مع عدم نشاط الرياح، ما أدى إلى انحسار المياه إلى الخلف بنحو يزيد عن 50 مترا داخل عمق البحر.

وأكد مصدر بالبيئة أن انخفاض منسوب المياه على الشواطئ يعد ظاهرة طبيعية تحدث بشكل دوري، وهي ترتبط بحركتي المد والجذر المتعلقة بحركة القمر حول الأرض.

وأشار المصدر إلى أن هذه الظاهرة لم تؤثر بالسلب على الحياة البحرية، وسرعان ما تعود المياه إلى طبيعتها مع حلول الليل.

الشعاب المرجانية كائنات بحرية مدينة دهب محافظة جنوب سيناء
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