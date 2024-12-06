انفصال عجلة قطار VIP في المنيا دون إصابات

المنيا- جمال محمد:

شهدت حركة القطارات في محافظة ارتباكا، اليوم الجمعة ، بعد انفصال إحدى عجلات القطار رقم (VIP 989)، وتم سريعاً انتقال فريق من الصيانة بورش المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية ومباحث السكك الحديدية بلاغا من مسؤولي القطار يفيد انفصال إحدى عجلاته، وتوقف القطار حرصاً على سلامة الركاب .

انتقل مهندسو الصيانة وعدد من الفنيين بورش سكك حديد المنيا، وتم التعامل مع المشكلة، كما تم نقل الركاب لباقي العربات السليمة، دون وقوع إصابات، وتم استئناف حركة القطارات على الخطين الطالع والنازل.