الكشف على 825 مواطنًا خلال قافلة "حياة كريمة" في العجمي بالإسكندرية

الإسكندرية- محمد البدري:

قدمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية خدمات الفحص الطبي والعلاج لنحو 825 مواطنًا في قافلة طبية بوحدة البيطاش في منطقة العجمي الطبية غرب المحافظة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وقالت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المديرية وجهت قافلة طبية بوحدة البيطاش بمنطقة العجمي الطبية والتي تبعد 20 كم عن أقرب مستشفى، "العامرية العام".

وأضافت "ندا" في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن القافلة ضمت 7 تخصصات طبية هي " باطنة، أطفال، أسنان، جراحة، عظام، نساء، تنظيم الأسرة"، من خلال 8 عيادات ثابتة و5 عيادات متنقلة، وشارك فيها 48 فردا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها من أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه جرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 825 مريضا من أهالي المنطقة وصرف العلاج مجانا بالكامل لهم، كما جرى تحويل 12 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا جبريل، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية إنه جرى خلال القافلة إجراء 133 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و47 تحليلاً بمعمل الطفيليات، بالإضافة إلى فحص 224 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قدمت القوافل خدمات التثقيف الصحي لعدد 288 مواطنا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.