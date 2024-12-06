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ضبط طن ألبان فاسدة داخل معمل دون ترخيص في بني سويف

01:40 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
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    ضبط طن ألبان فاسدة داخل معمل دون ترخيص في بني سويف (3)
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    ضبط طن ألبان فاسدة داخل معمل دون ترخيص في بني سويف (2)
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بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكبرة على الأسواق، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار

أسفرت الحملة عن التحفظ على 60 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، فضلا عن ضبط معمل ألبان غير مرخص، بداخله طن لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي.

كما ضبطت الحملة أحد التجار قام بتجميع 72 زجاجة زيت تمويني مدعم بغرض بيعها في السوق السوداء، فضلا عن ضبط 540 علبة سجائر مختلفة مجهولة المصدر.

فضلا عن تحرير 92 مخالفة تموينية لعدد من المخابز البلدية من بينها 22 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 18 لإنتاج خبز ناقص الوزن، و11 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و26 لعدم نظافة المخبز وأدوات العجين، و12 لعدم صرف بون للمواطنين.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ألبان فاسدة مديرية تموين بني سويف حملة مكبرة مخالفة تموينية
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