ظاهرة غريبة تتكرر سنويًا.. ورد النيل يغطي شواطئ بورسعيد- صور

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

ظهرت على شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، كميات من ورد النيل بطول شاطئ بورسعيد الذي يمتد لقرابة 7 كيلو مترات، في ظاهرة تتكرر سنويًا اعتداد عليها أبناء بورسعيد وزوارها في نفس التوقيت من كل عام.

ويكثف جهاز الإنقاذ والطوارئ بمحافظة بورسعيد والأحياء نطاق الشاطئ جهودهن لإزالة ورد النيل بطول الشاطئ، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.

وترجع ظاهرة ظهور ورد النيل على شواطئ بورسعيد إلى فتح البوغاز بمنطقة غرب بورسعيد لتخرج تلك المخلفات قادمة من بحيرة المنزلة وبعض المصارف من منطقة الملاحات.

ويعتبر نبات ورد النيل أحد النباتات المائية التي تستهلك كميات كبيره من الماء والأكسجين الذائب في مياه البحر، ويطفو ويتكاثر ورد النيل بسرعة كبيرة.