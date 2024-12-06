بعد صراع مع السرطان.. وفاة طالبة بـ"إعلام المنوفية" (صور)

11 جثة ومصابًا.. ماذا حدث في "الخميس الحزين" بالإسكندرية؟ (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

خيمت حالة من الحزن على أهالي محافظة المنوفية، مساء الخميس، عقب وفاة الطالبة "إسراء محمد أحمد سعد"، المقيدة بالفرقة الثالثة قسم الصحافة، بعد رحلة علاج صعبة مع مرض السرطان.

نعت كلية الإعلام بجامعة المنوفية الطالبة الراحلة في بيان جاء فيه: "عزاء واجب.. تتقدم الأستاذة الدكتورة ندية القاضي عميد الكلية وجميع منسوبي كلية الإعلام بخالص العزاء وعظيم المواساة في وفاة المغفور لها بإذن الله الطالبة/ إسراء محمد سعد، بالفرقة الثالثة قسم الصحافة بالكلية. سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت أسرة الطالبة تشييع جثمانها عقب صلاة الجمعة، في مسقط رأسها بقرية كفر سبك التابعة لمركز الباجور.