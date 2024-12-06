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مصرع شخص وإصابة 8 في انقلاب ميكروباص بالمنيا

12:14 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024

حادث انقلاب ميكروباص

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المنيا - جمال محمد

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون بكسور وجروح متفرقة، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي شمال الشيخ فضل بمحافظة المنيا.

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن المنيا، إخطاراً بوقوع الحادث، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع. وأسفر الحادث عن وفاة شخص مجهول الهوية، وإصابة 8 آخرين، وهم: حاتم محمد إبراهيم (28 عاماً)، عبد النعيم محمد أحمد (31 عاماً)، علي شاكر السمان (29 عاماً) من محافظة قنا، وأحمد مجدي (31 عاماً)، شادي أحمد أنور (35 عاماً)، نادي أندرو أنور (26 عاماً) من محافظة أسيوط، ومحمد فرغلي محمد (28 عاماً) من سمالوط، وخالد عبدالحكيم (37 عاماً) من ملوي.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وحررت الأجهزة الأمنية محضراً بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انقلاب ميكروباص الشيخ فضل الصحراوي الشرقي المنيا مدير أمن المنيا النيابة العامة مستشفى سمالوط النموذجي
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