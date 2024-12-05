متوفي و3 مصابين.. التحقيق في انفجار أسطوانة غاز بشركة في الإسكندرية (صور)

33 مصابًا في انقلاب أتوبيس سياحي على طريق "السويس - القاهرة" (صور)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

فتحت نيابة العامرية أول، اليوم الخميس، تحقيقًا في حادث انفجار أسطوانة غاز داخل شركة الإسكندرية لصناعة الغازات "ميد جاز" بطريق الإسكندرية الصحراوي، الذي أسفر عن وفاة عامل وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، حول وقوع انفجار داخل إحدى الشركات بالكيلو 28 على طريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، في اتجاه القاهرة.

انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية، رفقة 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث. وكشفت المعاينة الأولية أن الانفجار حدث داخل شركة "ميد جاز" نتيجة انفجار أسطوانة غاز، مما تسبب في تحطم "جمالون" المبنى ووقوع إصابات ووفيات.

أسفر الحادث عن وفاة عامل وإصابة 3 عمال آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم، بينما تحفظت السلطات على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى.

حرر محضر بالواقعة في قسم شرطة العامرية أول، ووجهت النيابة العامة بإجراء تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، وندبت الأدلة الجنائية لمعاينة الموقع وإعداد تقرير فني، مع استدعاء المصابين للاستماع إلى شهادتهم بعد استقرار حالتهم الصحية.