افتتاح مهرجان التحطيب في دورته الـ14 بحضور وزير الثقافة في الأقصر (صور)

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الأقصر - محمد محروس:

انطلقت مساء اليوم الخميس فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للتحطيب بساحة أبو الحجاج وسط مدينة الأقصر، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ومشاركة الدكتور هشام أبو زيد.

بدأت الفعاليات بتفقد معرض لوحات فنية أعدته الإدارة العامة للفنون التشكيلية، بحضور فيفيان البتاتوني، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وخلال كلمته، نقل نائب محافظ الأقصر تحيات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الذي اضطر للسفر بسبب ظروف طارئة. وأكد نائب المحافظ أهمية هذه المهرجانات الفلكلورية التي تحظى بإعجاب أهالي الأقصر وزوارها الأجانب.

تم تكريم عدد من الشخصيات المهتمة برياضة التحطيب لدورهم في دعم اللعبة على مر السنوات، تلا ذلك عروض فنية قدمتها فرق الفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة من محافظات بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، الأقصر، وفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، إلى جانب عروض التحطيب التي شارك فيها مشايخ اللعبة من مختلف محافظات الصعيد، مما نال إعجاب الحضور خاصة الضيوف الأجانب.

شهد المهرجان حضور الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، إلى جانب القيادات الثقافية والتنفيذية وأعضاء المجالس البرلمانية وأساتذة الجامعة وأهالي المدينة وضيوفها.

يستمر المهرجان حتى يوم 9 ديسمبر الجاري، متضمناً العديد من الفعاليات الثقافية والفنية.