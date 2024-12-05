الكاوتش ضرب.. 4 مصابين في انقلاب ميكروباص بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متنوعة، مساء اليوم الخميس، جراء انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب ميكروباص يحمل لوحة رقم (1362 ن ب ر) نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر، مما أسفر عن وقوع عدد من المصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من:

كاترين صبري مرزوق، 21 عامًا.

بلال حمادة علي، 21 عامًا.

محمد رضا حسن، 21 عامًا.

حمزة راشد إسماعيل، 21 عامًا.

جميعهم أصيبوا بإصابات متنوعة شملت سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.