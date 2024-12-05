ضحيتان على الطريق الحر في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على الطريق الحر بنها - كفر شكر شرق الرياح التوفيقي بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى بنها العام لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة جامبو على الطريق الحر بنها - كفر شكر، شرق الرياح التوفيقي، أمام قرية جمجرة، ووجود جثتين وتعطل حركة الطريق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتم الدفع بسيارتين إسعاف، وبالمعاينة الأولية تبين مصرع شخصين أمام بنك التنمية والائتمان الزراعي بقرية جمجرة على الطريق الحر بنها - كفر شكر شرق الرياح التوفيقي، وتم نقلهما إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وجاري رفع آثار الحادث إلى جانبي الطريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الحادث وظروفه وملابساته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.