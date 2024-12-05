3 ضحايا في حادث مميت أسفل كوبري 11 بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي 3 مواطنين مصرعهم في حادث تصادم سيارة بعامود إنارة أسفل كوبري 11، في اتجاه الكسارة بمحافظة الشرقية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة من الجهات المعنية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من عمليات الإسعاف بمصرع 3 أشخاص جراء اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة أسفل كوبري 11 في اتجاه الكسارة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 3 أفراد، وتم تحرير المحضر القانوني اللازم للواقعة، كما تم رفع آثار الحادث من الطريق.

دفعت هيئة الإسعاف فرع الإسماعيلية بعدد من سياراتها، وتم نقل الجثث إلى المستشفى القريب من موقع الحادث.