مصرع شخصين في حادث مأساوي بالمنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

لقى شخصان مصرعهما أمام الجامعة الجديدة بمدينة السادات في محافظة المنوفية، مساء اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها، وتم نقل جثمانيهما إلى مستشفى السادات العام.

وأوضح مصدر مسؤول لموقع "مصراوي" أن المتوفيين هما "أنور.م"، 54 عامًا، و"دعاء.أ"، 40 عامًا، وتم نقلهما بسيارة إسعاف إلى مستشفى السادات العام تحت تصرف النيابة، حيث تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.