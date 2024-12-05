خلاف على "كوباية شاي" ينتهي بقتيل في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقي عامل دليفري مقتله على يد بائع شاي داخل موقف الفردوس في الإسماعيلية، إثر مشاجرة نشبت بينهما حول ثمن كوب شاي، سرعان ما تطورت إلى قيام بائع الشاي بتسديد طعنات نافذة للمجني عليه في القلب.

ورد بلاغ إلى قسم النجدة بوقوع مشاجرة بين عامل دليفري يُدعى كريم وبائع شاي يُدعى عصام في موقف الفردوس، التابع لحي ثان في الإسماعيلية.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الضحية مصاب بطعنات نافذة في القلب.

حاول الأهالي إسعافه، وأسرعوا في الاتصال بالإسعاف، لكن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وأمر مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق من البحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة وسماع شهادات شهود العيان.

يجري الآن التحقيق مع المتهم من قبل جهات التحقيق، فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثمان الضحية لحين إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن.