نائب محافظ قنا يتفقد مجزر المنيرة الحديثة للوقوف على نسب تجهيزه (صور)

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، الأعمال الإنشائية لمجزر المنيرة الحديثة في مركز قنا، وذلك استعدادًا لافتتاحه في الفترة المقبلة.

رافق نائب المحافظ في جولته الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، والدكتور فاطمة الزهراء مصطفى، مدير إدارة المجازر بالمديرية.

وأوضح الدكتور حازم عمر أن المجزر يُقام على مساحة 1500 متر مربع، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين و545 ألف جنيه، بتمويل من برنامج التنمية المحلية.

وأكد أن المجزر مجهز بأحدث المعدات التي تضمن إجراء عمليات الذبح بشكل نظيف، سواء للأغنام أو الماشية، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات من خلال معالجتها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.

وأشار إلى أن المجزر يهدف إلى خدمة أهالي مركز قنا وقرى غرب النيل.

ويتكون المجزر من عدة أقسام تشمل عنابر لذبح المواشي الكبيرة والصغيرة، بالإضافة إلى غرفة المسمط، وغرفة تجميع الجلود، وغرفة الإعدام، فضلاً عن المكاتب الإدارية وغرف الأمن.

وطالب نائب المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتشغيل المجزر تمهيدًا لاستقبال الذبائح في الفترة المقبلة.

يُذكر أن إنشاء المجزر يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مجازر حديثة ومتطورة، وتطوير المجازر القائمة، بما يضمن تقديم خدمة عالية الجودة بأسعار مناسبة، ويهدف إلى القضاء على عمليات الذبح التي تتم خارج المجازر الحكومية.