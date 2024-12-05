سقط في الملعب.. إصابة لاعب غزل المحلة بتوقف في عضلة القلب (صور)

الغربية - مروة شاهين:

تعرض لاعب فريق غزل المحلة، إسلام معوض، لإصابة خطيرة أثناء مباراة فريقه مع فريق القناة على ستاد غزل المحلة، ضمن دوري الناشئين، حيث تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب. وعلى إثر ذلك، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية.

إسلام معوض، البالغ من العمر 19 عامًا، والمُسجل في قطاع الناشئين بنادي غزل المحلة، سقط على أرضية الملعب أثناء المباراة، مما أدى إلى توقف عضلة القلب.

فور وقوع الحادث، تدخل الفريق الطبي للنادي بشكل فوري، حيث تم إجراء الإسعافات الأولية له، ثم تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى.

من جانبه، أكد المهندس فتحي أبو زيد، مدير المركز الإعلامي بشركة غزل المحلة لكرة القدم، أن اللاعب استرد وعيه وهو الآن تحت متابعة فريق طبي متخصص داخل المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.