في الوجه والظهر.. زوج يطعن زوجته بسكين في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أقدم زوج على طعن زوجته باستخدام سكين مطبخ داخل منزلهما في منطقة حي ثانٍ بالإسماعيلية، إثر خلافات نشبت بينهما وتطورت إلى مشادة كلامية حادة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بلاغًا بإصابة سيدة تُدعى أميرة محمد، تبلغ من العمر 40 عامًا، بعدة طعنات متفرقة في الوجه والظهر. وتم نقلها على الفور إلى المجمع الطبي لتلقي العلاج اللازم.

باشر فريق من المباحث، بمشاركة ضباط قسم شرطة حي ثانٍ، التحقيق في ملابسات الواقعة، واستمع إلى شهادات الجيران.

وأظهرت التحريات الأولية أن الزوج اعتدى على زوجته باستخدام سلاح أبيض إثر خلافات عائلية متكررة.

حررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.