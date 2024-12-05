وظائف خالية فى الشرقية.. المزايا والمواعيد وشروط التقديم

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية، أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، تعتزم تنظيم أياما مفتوحة للتوظيف بفروعها في الشرقية، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر 2024، لاستقبال طلبات التوظيف للعديد من الفرص المتاحة.

أماكن ومواعيد الأيام المفتوحة:

فرع ديرب نجم، يوم الثلاثاء 17/ 12/ 2024

العنوان : شارع النصر أمام موقف الزقازيق بجوار مدرسة نصر عابدين، الدور الأول.

فرع الحسنية، التاريخ: الأربعاء 18/12/2024

العنوان: شارع ترعة سراج أمام مدرسة الحسينية للتجارة بنات.

فرع الزقازيق، التاريخ: الخميس 19/12/2024

العنوان: شارع سعد زغلول رقم 20، قسم معوض، أعلى شركة ماي واي بجوار بنك عودة.

الشروط المطلوبة:

التقديم مفتوح للذكور والإناث.

القدرة على العمل الميداني Outdoor.

مؤهل عالي، فوق متوسط أو متوسط.

الإقامة داخل النطاق الجغرافي للفرع المتقدم إليه

السن من 18 إلى 35 عامًا.

للذكور: تقديم شهادة الموقف من التجنيد.

المزايا الوظيفية:

راتب مبدئي 5500 جنيها، حوافز ومكافآت متغيرة، تأمين صحي عام وخاص، تأمينات اجتماعية، فرص للترقي، وثيقة تأمين على الحياة.

مواعيد العمل:

من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا، يومي الجمعة والسبت إجازة

للتواصل:

عبر WhatsApp: 01280434414

للتسجيل إلكترونيًا لمحافظة الشرقية:

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