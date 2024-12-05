جامعة المنصورة تحصد المركز الرابع محليًا والتاسع عشر عربيًا في تصنيف التايمز

الدقهلية-رامي محمود:

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، تحقيق الجامعة للترتيب «الرابع» محليا على مستوى الجامعات الحكومية، و«التاسع عشر» عربياً في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربيّة لعام 2024، متفوقة بذلك على العديد من الجامعات المحلية والعربية المرموقة.

وأشار رئيس الجامعة فى تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربيّة لعام 2024، يشمل 238 جامعة هذا العام، و يُقيِّمُ أداء الجامعات بناءً على 5 معاييرَ رئيسةٍ تشملُ : التدريس و بيئة التعلم، البحث «الحجم والدخل والسمعة»، البحث العلمي «الاستشهادات الكفاءة التأثير»، الصناعة «نقل المعرفة وتأثيرها»، البعد الدولي «الموظفون والطلاب والبحث».

وهنأ خاطر، أسرة جامعة المنصورة على تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا حرص الجامعة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة برؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى تعزيز النشر الدولي وتطوير سياسات البحث العلمي.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الإنجاز والمستويات المتقدمة في مختلف التصنيفات العالمية يُعد تتويجًا للجهود المبذولة في الالتزام بالمعايير الدولية في مختلف الملفات الأكاديمية والتعليمية، وعلى رأسها البحث العلمي، والنشر الدولي.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن تحقيق هذا الإنجاز الدولي يعد انعكاسًا للتطور المستمر والمتلاحق الذي تشهده الجامعة، متمنيًا لجامعة المنصورة مزيدًا من التقدم والرقي في كافة المجالات.