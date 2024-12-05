مادة سامة قتلت شخصين وأصابت 8 باختناق.. معاقبة المتهم في كارثة عزبة عويس بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بالسجن 10 سنوات على متهم في القضية رقم 20748 لسنة 2023، جنايات مركز زفتى، وذلك لتسببه في وفاة شخصين وإصابة آخرين جراء تداول مواد كيميائية خطرة.

تعود الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بحدوث حالات اختناق داخل منزل بعزبة عويس، نتيجة انبعاث غاز سام من مادة مجهولة نقلها المتهم من ترعة قريبة. أسفر الحادث عن وفاة شخصين ونفوق ماشية وإصابة عدة أشخاص آخرين، تم نقل بعضهم للعناية المركزة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع بلاغ عن حادث اختناق جماعي داخل منزل في عزبة عويس بمركز زفتى، بمحافظة الغربية. تبين أن أحد الأشخاص نقل مادة مجهولة عثر عليها على شاطئ ترعة مبطنة بين عزبة عويس وقرية شبرا قلوج إلى منزله، ما أدى إلى تفاعلات كيميائية نتج عنها انبعاث غاز سام تسبب في وفاة شخصين ونفوق رأسين من الماشية، إضافة إلى إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق.

أسفر الحادث عن وفاة أحمد أبو المعاطي حجازي (43 عامًا)، وإصابة كل من إبراهيم أبو المعاطي حجازي (25 عامًا)، ومحمود أبو المعاطي حجازي (30 عامًا) الذي نُقل إلى العناية المركزة، وهندية أحمد حجازي (20 عامًا)، وبثينة أحمد حجازي (9 سنوات)، ومحمد إبراهيم عابد (25 عامًا)، وبطة سلام منصور (30 عامًا)، وعبد الستار عبد المعطي (35 عامًا) الذي أُدخل العناية المركزة، وصفاء فوزي السيد (65 عامًا)، وهبة عباس البيومي (25 عامًا)، وجميعهم يعانون من حالات اختناق متفاوتة الخطورة.

جرى تشكيل لجنة متخصصة من الصحة والطب البيطري والبيئة لفحص المادة المتسببة في الحادث وإعداد تقرير مفصل حول أسباب وملابسات الواقعة. يجري استكمال الإجراءات القانونية ضد المتهم وتحديد الإجراءات الوقائية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.