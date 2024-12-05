ندوة إرشادية لمزارعي البحيرة حول مكافحة القوارض

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية زراعة البحيرة، اليوم الخميس، ندوة إرشادية عن مخاطر القوارض وتأثيرها على الإنسان و طرق المكافحة بالمبيدات وفوسفيد الزنك والأمراض التى تنقلها للإنسان، وذلك بمقر الجمعية الزراعية بناحية قراقص بمركز دمنهور.



وقال المهندس حمدى البمباوى مدير الإدارة الزراعية، إن حملة مكافحة القوارض تهدف للحفاظ على الصحة العامة حيث تبين أن الفئران مسئولة عن نقل أكثر من 39 نوع من الأمراض للإنسان والحيوان وأخطرها مرض الطاعون.

وأكد المهندس ايهاب زنباع مدير إدارة القوارض، على ضرورة تنفيذ الحملة للقضاء على القوارض ، باطو المتابعة المستمرة أثناء إجراء عمليات الخلط والتعبئة والتوزيع لضمان وصول الطعم لكافة بؤر الإصابة مع تكثيف الجهود بالأراضى المنزرعة بالمحاصيل الشتوية وعلى المصارف والجسور وحول المقابر بالقرى، و أن القوارض تسبب أضرار وخسائر كثيرة للإنسان والمحاصيل الحقلية وتعتبر عدو أساسي للإنسان.

وأشار المهندس حصافى حرحش رئيس قسم المتابعة، إلى أهمية خلط الدشيشة المستخدمة بالزيت النقى على أن تكون الدشيشة خشنه، لأن الفأر يحب الأشياء الخشنة، كما أشار إلى وجود مبيدات لمكافحة القوارض بالجمعيات الزراعية بالنقد، وهو مبيد أمن على الإنسان بعكس فوسفيد الزنك .



وشهدت المحاضرة التأكيد على خطورة قرص الغلة " فوسفيد الأمنيوم "على الإنسان، وأنه محظور تداوله فى محلات المبيدات، والإشارة إلى الإسعافات الأولية لحبة الغلة ومنها سرعة إعطاء المصاب من 3 الى 5 زجاجات زيت البرافين الموجود بالصيدليات وزيت جوز الهند وعدم شرب الماء للمصاب على أن يتم نقله فورا إلى أقرب مستشفى.