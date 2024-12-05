توصيل طلاب الجامعة بالمجان.. انطلاق مبادرة "مشوارك علينا" بالإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أطلقت أمانة الإسكندرية بحزب مستقبل وطن، فعاليات مبادرة "مشوارك علينا" بالإسكندرية لتيسير انتقال الطلاب ذهابًا وإيابًا للجامعة بالمجان من كافة أحياء المحافظة، وذلك في إطار رؤية الحزب دعم الطلاب وتخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم.

وقال الدكتور سعيد عبدالعزيز، أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن المبادرة التي أطلقها الحزب تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن الطلاب وأسرهم، وتوفير وسائل انتقال آمنة مجانية للطلاب من وإلى الجامعة، وذلك في إطار المحور الخدمي للحزب.

وأشاد عبدالعزيز، بجهود أمانة العمل الجماهيري بالمحافظة وجميع القائمين على إنجاح هذه الفاعلية، منوهًا تحديد نقاط تمركز وخطوط سير للأتوبيسات لتوصيل الطلاب إلى جميع كليات جامعة الإسكندرية.

ومن جانبه، وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الشكر لحزب مستقبل وطن على مبادرة "مشوارك علينا" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوهًا أن المبادرة موجهة لطلاب الجامعة بهدف التخفيف عليهم أعباء المواصلات والزحام.

وأكد حسن خاطر، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن الأتوبيسات انطلقت من النقاط المحددة من قبل أمانات الحزب بمختلف الأقسام بناءً على المناطق التي تشهد ازدحامًا كبيرًا من طلاب الجامعة.

وأضاف أنه جرى نقل الطلاب المسجلين على لينك المبادرة من خلال 30 أتوبيسًا موزعين على 22 نقطة بمختلف أنحاء المحافظة إلى الحرم الجامعي بالشاطبي.

وبدوره، قال النائب محمد حمزة، أمين العمل الجماهيري بالإسكندرية، أنه تم تسجيل رغبة الطالب في الاستفادة من المبادرة من خلال الرابط الذي نشرته الأمانة المركزية للعمل الجماهيري على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة؛ ليتم تسليمه بطاقة اشتراك وفقاً للطلبات المقدمة، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير من الطلاب في الإسكندرية على الاشتراك في المبادرة المجانية بالكامل.