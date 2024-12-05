من معارض السيارات لتجارة الكيف.. المشدد 10 سنوات لمتهميْن بالاتجار في المخدرات بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق اليوم الخميس، متهمين بالاتجار في المخدرات، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بعد ضبطهما وبحوزتهما مخدر الحشيش بغرض الاتجار فيه.

تعود أحداث القضية رقم 1515 لسنة 2024 جنايات الصالحية الجديدة، والمقيدة برقم 2298 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، لشهر أبريل المنقضي عندما تلقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إخطارا يفيد اتهام كلا من "سليمان.ع"، 27 عاما، يعمل تاجر سيارات و"محمود.ص"، 27 عاما، بالاتجار في الحشيش المخدر وترويجه في الصالحية الجديدة بالقرب من محل إقامتهما في الإسماعيلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة أحمد الحلواني، وعضوية المستشارين إسلام منصور الحفناوي، وهاني صلاح الدين الخواجة، ومحمود محمد غنيم، وأمانة سر أحمد نصر، وإسلام محجوب.

أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وبحوزتهما مخدر الحشيش إذ تم ضبط 59 قطعة، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار في المخدر المذكور، واعترفا الشخصين بحوزتهما للمخدر وأنهما يتاجران فيه.

كان قد تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيقات وباشرت الواقعة فيما تم معاقبتهما بالسجن المشدد 10 سنوات لاتجارهما في الحشيش المخدر وألزمتهما المصاريف الجنائية فضلا عن تغريمهما 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.