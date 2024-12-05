2.6 مليون جنيه غرامات.. إغلاق 524 محلًا خلال شهر في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق خلال شهر نوفمبر الماضي، للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات.

أسفرت الحملات عن غلق وتشميع 524 محلًا ومنشأة تجارية بالإضافة إلى تحرير 4581 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، جرى التحفظ 28 ألف و621 حالة إشغال متنوع و1379 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر بـ 2 مليون و689 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتأكد من توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه المحافظ بمنع أي ممارسات احتكارية لزيادة الأسعار، مؤكدًا على تكثيف الحملات بجميع الأسواق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات.