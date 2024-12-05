الصحة تكشف تطورات حالة الفتاة الفرنسية المصابة في حادث مطروح -صور

كتب - محمد البدري:

كشف الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، تطورات الحالة الصحية لمصابة فرنسية الجنسية نتيجة حادث اصطدام سيارة ملاكى بسيارة ميكروباص بالكيلو 15.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة الصحة بمطروح، مندوب قنصلية فرنسا "شريف السعدني" في زيارة أجراها الأخير لمستشفى مطروح العام للإطمئنان على الحالة الصحية للمصابة الفرنسية.

وقال عساف إن المصابة فرنسية الجنسية كانت تعاني من جروح بفروة الرأس وارتشاح رئوى وتم توصيلها بجهاز تنفس صناعي في وحدة عناية الجراحة، حتى تحسنت حالتها وتم رفعها من على جهاز التنفس الصناعي، مشيرا إلى أن حالتها الصحية مستقرة.

وأضاف وكيل الوزارة أن مندوب القنصلية الفرنسية قدم الشكر لأطباء وتمريض مستشفى مطروح العام على الرعاية الصحية الممتازة التي قُدمت للمصابة، مشيدًا بتحسن حالتها واستكمال علاجها بالمستشفى، مما يعكس الثقة في المنظومة الصحية بمطروح.

حضر اللقاء الدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح العام والدكتورة مروة فهيد وكيل المستشفى وعاصم النحاس مدير مكتب وكيل الوزارة.

وكانت فتاة فرنسية لقيت مصرعها، وأصيب 9 آخرين بينهم مصابة فرنسية أخرى، إثر حادث تصادم وقع السبت الماضي؛ بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص عند الكيلو 15 بالمدخل الشرقي لمدينة مرسى مطروح.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مستشفى مطروح العام كانت استقبلت عدد 9 مصابين وجثة واحدة نتيجة الحادث، فيما تابع كل من الدكتور حازم مباشر وكيل مديرية الصحة بمطروح، والدكتور صبرى شعبان مدير المستشفى تقديم الخدمات الطبية إلى المصابين ميدانيا بمستشفى مطروح العام.

وأشار إلى تماثل أحد المصابين للشفاء وخروجه من المستشفى، بينما خرج ثلاثة آخرون لاحقًا بعد تلقيهم الإسعافات والخدمات الطبية اللازمة.

وعن تطور الحالة الصحية لباقي المصابين أوضح وكيل وزارة الصحة أنه جرى حجز حالتين بالعناية المركزة على جهاز تنفس صناعي، كما تم حجز حالة بقسم العظام لتحضيرها لإجراء تدخل جراحي؛ لافتا إلى إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بحالة الوفاة.

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