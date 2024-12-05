اعترافات صادمة وندم متأخر.. القصة الكاملة لسفاح الغربية -فيديو وصور

محافظات- مصراوي:

جلس "عبد ربه موسى"، المعروف إعلاميا بـ"سفاح الغربية" في قفص الاتهام، عيناه تحدقان في الفراغ، وكأنه يعيش في عالم آخر، لم يكن هناك أثر للندم في ملامحه، بل بدا وكأنه يروي قصة عادية.

يحاكم "عبدربه"، أمام محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في القضية رقم 10178 المقيدة برقم 2045 لسنة 2024 كلي شرق طنطا، لاتهامه بقتل 4 سيدات، هن: "س.ع.ا"، "ر.ف.م"، "ف.ا.ف"، و"ع.ا.م"، مستخدمًا سكينين وساطورين.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغٍ بالعثور على ساق إحدى الفتيات ملقاة على جانبي ترعة الخضراوية، وتوصلت التحقيقات أن وراء الحادثة قاتل متسلسل يدعى "عبد ربه".

من هو سفاح الغربية

"عبدربه"، هو شخص يبلغ من العمر 47 عامًا، لم يكمل دراسته، حيث توقف عند الصف الثاني الإعدادي، ونشأ في منزل عائلة متوسطة وميسورة الحال، في قرية سنبو التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، وعمل مع والده في محل مشويات، ولديه 4 شقيقات، وكانت والدته تعمل في الأرض الزراعية.

وبحسب ما نُسب إليه من أقوال أمام النيابة العامة، كانت والدته تعامله بقسوة شديدة، حيث تعرض للضرب والحبس منذ أن كان عمره 6 سنوات، بعد محاولة خنق بنت الجيران التي كان يلعب معها، وعندما بلغ عمره 8 سنوات، شاهد والدته في أوضاع مخلة مع شقيق والده، مما أصابه بضرر نفسي.

وحين بلغ من العمر 15 عامًا، تركوا بيت العائلة وانتقلوا للعيش في قرية كفر إسماعيل بمركز زفتى، وهو المنزل الذي كان مسرحًا لجرائمه، وعندما أتم سن 21 عامًا، تزوج من سيدة تدعى شيماء وأنجب منها طفلين، وعاش في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية حتى قرر العودة مرة أخرى إلى مسقط رأسه بسبب مرض والدته، وانفصل عن زوجته بعد 8 سنوات بسبب خلافات بينهما.

تفاصيل مرعبة لجرائمه

أثناء التحقيقات، كشف المتهم عن تفاصيل مرعبة لجرائمه، حيث كان يخطط لكل جريمة بدقة متناهية، ويختار ضحاياه بعناية، كان يتمتع بذكاء مريب، مما ساعده على التمويه على الجرائم والهروب من العدالة لفترة طويلة.

وخلال جلسة محاكمته الأولى، كشف "سفاح الغربية"، أنه أنهى حياة زوجته الثانية، رغم أنها كانت "سيدة طيبة وملتزمة بأداء الصلوات"، وكانت حاملاً وقت ارتكاب الجريمة، كما اعترف بأن أولى ضحاياه كانت طفلة رضيعة تحمل "سكاتة" في فمها، وأن والدته وبّخته بسبب تلك الجريمة، قبل أن يتراجع عن اتهامها بعلاقة غير شرعية مكتفيًا بوصفها بأنها "كانت شديدة وأهلي ناس طيبين".

شعور بالندم

كما أقر المتهم بمحاولته الانتحار مرتين؛ الأولى عبر الصعود إلى الطريق الدائري والتسبب في حادث مروري أدى إلى وفاة شخصين، والثانية بفك فرامل سيارته، لكنه نجا في المرتين.

وظهر المتهم عبد ربه موسى للمرة الثانية، أمس الأربعاء، داخل محكمة جنايات المحلة، وأقر بارتكابه عدة جرائم على مدار سنوات، دون أن يطلب منه أحد ذلك، ورفض حضور محامٍ، وطلب من القاضي الحديث عن بعض الأمور في جلسة مغلقة، وكان يتمتع بثبات انفعالي ويعرف مصيره جيدًا، قائلًا: "أنا عارف إن هتعدم"، وأشار إلى شعوره بالندم الشديد على أفعاله، مؤكداً أنه أصبح يعاني من تأنيب الضمير بعد كل ما حدث.

وقال السفاح وهو يبكي خلال مثوله أمام محكمة جنايات المحلة: "أنا عار على أهلي وأغضبت ربنا مع ضحاياى من السيدات"، وذكر أنه تزوج 5 مرات وقتل 4 سيدات بخلاف زوجته، مضيفا: "أنا ندمان على كل جرائمي".

لست مريضًا نفسيًا

وخلال الجلسة، واجهت المحكمة سفاح الغربية بالتهم الموجهة إليه، ومنها قتل الضحايا عمدًا مع سبق الإصرار، وحاول دفاع المتهم التشكيك في اعترافاته زاعمًا أنها جاءت تحت تأثير التهديد أو بدافع الشهرة، وهو ما نفاه المتهم جملة وتفصيلًا خلال الجلسة قائلًا: "أنا أعلم أن عقوبتي هي الإعدام، أنا لست مريضًا نفسيًا، وأعترف بجميع الجرائم التي ارتكبتها، واعترافاتي تمت بكامل إرادتي دون ضغط من أحد، وما قلته أمام جهات التحقيق كان نابعًا من إحساسي بالذنب، فأنا عار على أهلي".

وفى نهاية الجلسة، أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أمس الأربعاء، حكمها بإحالة أوراق المتهم "عبد ربه .م"، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

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