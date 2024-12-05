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"يا رقاصة يا حيوانة".. تغريم سيدة 20 ألف جنيه بتهمة سب شقيقتها عبر واتس آب في قنا

12:27 م الخميس 05 ديسمبر 2024

تعبيرية عن محاكمة

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الأولى جنح، برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوالوفا، وحسام عبدالباسط، وحضور أحمد الأحمدي، وكيل النيابة، وأمانة سر مدحت يوسف الهواري وجاد خلف النجار، بتغريم سيدة 20 ألف جنيه بتهمة سب شقيقتها عبر تطبيق واتس آب.

ترجع بداية القضية إلى شهر فبراير من عام 2024، عندما قدمت سيدة تُدعى لليان، شكوى ضد شقيقتها "د"، لتضررها منها بعد سبها وإزعاجها بألفاظ مسيئة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب منها: "نسيتي نفسك يا رقاصة يا حيوانة" و"جوزك أكبر تاجر حشيش"، بسبب خلافات بينهما.

وبعد الفحص والتأكد من صحة الواقعة من قبل رجال مباحث الإنترنت تقرر إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الإبتدائية الأولى جنح والتي قضت بتغريم المتهمة مبلغًا وقدره 20 ألف جنيه وتعويض ألفين جنيه بتهمة سب وقذف شقيقتها عبر تطبيق الواتساب.

تهمة سب وقذف المحكمة الاقتصادية قنا غرامة مالية
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