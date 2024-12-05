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إصابة 3 أشخاص في حادث ببني سويف

11:13 ص الخميس 05 ديسمبر 2024

سيارات إسعاف -أرشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث انقلاب دراجة بخارية، أمام كوبري السحارة بالمدخل الجنوبي لمدينة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة محمد عبد الحميد حافظ، 24 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، و محمد صلاح أحمد، 30 عامًا، بنزيف بالبطن، و أحمد زغلول جودة، 17 عامًا، بسحجات وكدمات.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة أشخاص حادث ببني سويف بني سويف
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