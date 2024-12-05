تضم 12 لوحة فنية.. "تميمة الحضارات" جدارية جديدة تزين سور "فنون الإسكندرية" -صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

نفذ طلاب الفرقة الرابعة بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، جدارية بعنوان "تميمة الحضارات" على سور المبنى الرئيسي للكلية، كمشروع تخرج للدفعة 62.

وأوضحت الدكتورة منى رجب، المدرس المتفرغ بقسم التصوير الجداري بالكلية، أن الجدارية تتكون من 12 لوحة فنية نفذها 12 طالبًا، وتمتد على مساحة 60 م2 بسور كلية الفنون الجميلة، منوهة أن تنفيذ الجدارية استغرق عامًا ونصف باستخدام خامات طبيعية مثل الحجر والرخام والجرانيت والفسيفساء.

وأشارت إلى أن المشروع استلهم فكرته الجماعية من الحضارات العظيمة التي تركت بصماتها على العالم، بدءًا من العصر الحجري، والحضارة المصرية القديمة، وحضارتي المايا والأزتيك، والحضارة اليونانية-الرومانية، والقبطية، والإسلامية.

وأضافت رجب، أن الجدارية تتضمن أحجارا أثرية مميزة، بالإضافة إلى رموز وزخارف رئيسية تمثل الحضارات المختلفة، فضلًا عن النصوص واللغات التي تعبر عن هويات هذه الحضارات.

ومن جانبه، وجه الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الشكر لفريق عمل المشروع على المجهود الذي بذلوه لكي يخرج بتصاميم رائعة تعبر عن مختلف الحضارات، مؤكداً على ضرورة تعميم تلك التجربة في مختلف الكليات.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة تعمل على تشجيع الابتكار والإبداع في مختلف المجالات البحثية والعملية وربطها بالبيئة المحيطة كي تساهم في التطوير بمختلف المجالات.