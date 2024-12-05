سجن 7 سنوات ومليون جنيه غرامة.. جنايات نجع حمادي تعاقب 3 متهمين في قضية آثار

قنا - عبدالرحمن القرشي :

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وتامر يحي محمد، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام ، وأحمد أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، 3 متهمين بالسجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه، بتهمة التنقيب عن الآثار، ناحية قرية البطحة بنجع حمادي.

تعود أحداث القضية إلى 16 ديسمبر 2023 ، عندما وجهت جهات التحقيق، للمتهمين حسن.ح.ا، 36 عاما، وأحمد.ر.م، 44 عاما، ورمضان .م.ا، 48 عاما، تهمة التنقيب عن الآثار، دون ترخيص.

وكشفت التحريات، أن المتهمين أجروا أعمال حفر للتنقيب عن الآثار، وفي نفس الواقعة توفي عامل، بعد سقوط دبشة عليه أثناء التنقيب عن الآثار.

وجرى إحالة القضية التي حملت رقم 2335 لسنة 2024 جنح نجع حمادي، والمقيدة برقم 461 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكما السابق.