الباخرة "كروان فيجن" تستأنف رحلتها بعد 17 ساعة من الشحوط في نيل المنيا -صور

المنيا-جمال محمد:

نجحت الأجهزة المختصة بمحافظة المنيا، صباح اليوم الخميس، في إعادة تسيير الباخرة "كروان فيجن" مرة أخرى ، بعد شحوطها في منطقة إطماء أمام قرية نزلة عمرو التابعة لمركز بني مزار المنيا، منذ أمس.

واستكملت الباخرة رحلتها إلى محافظة بني سويف، بعد أن شحطت لمدة 17 ساعة تقريباً، وعلى متنها 59 سائحا من جنسيات ألمانية وفرنسية.

وكانت محافظة المنيا، أصدرت أمس الأربعاء، بيانا حول تفاصيل شحوط باخرة سياحية أمام قرية نزلة عمرو بمركز بني مزار، كشفت فيه أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تلقى بلاغًا يفيد بشحوط إحدى البواخر السياحية في نهر النيل أمام قرية نزلة عمرو، في تمام الساعة 3:15 مساءً.

وأفاد البلاغ أن الباخرة السياحية (كراون فيجن)، كانت في رحلة من مرسى اخناتون بمدينة المنيا متجهة إلى محافظة بني سويف، وعلى متنها فوج سياحي مكون من 59 سائحًا، بينهم 57 من الجنسية الألمانية و2 من الجنسية الفرنسية، ووجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، الأجهزة المعنية بسرعة التعامل مع الباخرة وتعويمها، والاستعانة بمعدة قاطرة لمحاولة سحب الباخرة وتحريرها من موقع الشحوط، وعودة الباخرة لمسارها الطبيعي.

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