محافظ الأقصر يبحث خطط تطوير المناطق الأثرية -صور

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الأقصر-محمد محروس:

بحث المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مع الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر، خطط تطوير المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة، في إطار التعاون بين المحافظة ووزارة السياحة والأثار.

وناقش المحافظ خلال اللقاء الذي عقده مع مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، اخر المستجدات في أعمال تطوير المناطق الأثرية بالبرين الغربي والشرقي، بالإضافة إلى مستحدثات أعمال الترميم والبعثات الأجنبية العاملة في المناطق الأثرية بالأقصر، وآخر الإكتشافات الأثرية، كما تطرق اللقاء إلى بحث سبل الاستفادة من الفعاليات الأثرية والسياحية والاعداد الجيد لفاعلية تعامد الشمس علي مجمع معابد الكرنك الشهر الجاري.

ووجه المحافظ بحسن استغلال المناطق الأثرية في المدامود والطود وأرمنت مشيداً بجهود وزارة السياحة والآثار في تطوير المناطق الأثرية وتركيب البوابات الإلكترونية وتحديث نظام التذاكر والدفع الإلكتروني.

وأكد المحافظ، ضرورة تنفيذ توجيهات معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي خلال زيارته الأخيرة للأقصر والتي وجه خلالها بتطوير مدينة إسنا واستعادة الوجه الحضاري للمنطقة المحيطة بالمعبد، مشيراً إلى الإهتمام الذي توليه الدولة بالحفاظ علي التراث الحضاري والتاريخي والإستفادة منه في جذب السائحين والتسويق والترويج لمعالم المحافظة الأثرية والسياحية.

وحضر اللقاء الذي عُقد بديوان عام محافظة الأقصر، عماد عامر مسؤول العلاقات العامة بآثار الأقصر.