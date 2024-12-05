نوبة صرع تنهي حياة سائق على الطريق الزراعي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت نوبة صرع حياة سائق داخل سيارته على الطريق الزراعي الغربي، بسوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة سوهاج، إشارة من غرفة عمليات النجدة بوفاة شخص داخل سيارة على الطريق الزراعي دائرة المركز.

تبين وجود سيارة نقل محملة "تابعة لشركة خاصة"، متوقفة على جانب الطريق بذات الناحية وبداخلها شخص متوفي، وبالتحقيق من شخصيته تبين أنه يدعى "عبدالله. م" 39 عامًا سائق ويقيم بمحافظة المنوفية، وبمناظرته تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية.

ونقل رجال الإسعاف الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وكشف "أيمن. م" 32 عامًا سائق بذات الشركة، أن المذكور له تاريخ مرضي، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أشار إلى أن المذكور كان يعاني من نوبات صرع، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية؛ نتيجة تعرضه لنوبة تشنجات "صرع"، ولا توجد شبهة جنائية.