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قرار جمهوري بتعيين 4 عمداء جدد بجامعة بني سويف

11:33 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

جامعة بني سويف

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بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، صدور قرار جمهوري بتعيين كل من الدكتور هنداوي عبد اللاه حسن، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية التنموية، والدكتور أحمد فتح الله حسن، عميدًا لكلية طب الأسنان بالجامعة.

كما صدر قرار بتعيين الدكتورة شهيرة فوزي المنشاوي، عميدًا لكلية الصيدلة، والدكتور عادل أبو هشيمة، عميدًا لكلية الحقوق.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه التعيينات الجديدة تهدف إلى ضخ دماء جديدة، مما يساهم في سير العملية التعليمية بكفاءة داخل تلك الكليات.

الدكتور منصور حسن جامعة بني سويف قرار جمهوري الدكتور هنداوي عبد اللاه حسن كلية الخدمة الاجتماعية التنموية
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