السيطرة على حريق بخزان داخل محطة وقود مغلقة في شبرا الخيمة (صور)

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، مساء اليوم الأربعاء، على حريق اندلع بخزان وقود داخل محطة وقود مغلقة بجوار مركز شباب مسطرد بشبرا الخيمة، دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بخزان وقود داخل محطة وقود مغلقة بجوار مركز شباب مسطرد بشارع ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة.

انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتم السيطرة دون وقوع إصابات بشرية.

تولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على ملابساته، وتحرر محضر بالواقعة.