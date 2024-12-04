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احتفالًا باليوم العالمي للإعاقة.. مهرجان رياضي متكامل في جنوب سيناء - صور

10:45 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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    العاب متنوعة
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    الرسم على الوجوه
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    المهرجان الرياضي
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    المهرجان
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جنوب سيناء – رضا السيد:

نظم مكتب ذوي القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، مهرجان رياضي متكامل احتفالًا باليوم العالمي للإعاقة، بمشاركة 100 من ذوي الهمم من رواد المركز، وذلك بالتعاون مع مركز شباب الساحل، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ومتابعة أحمد عبد العزيز، وكيل المديرية.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن الوزارة تقوم بدعم ذوي القدرات والهمم، وصقل مهاراتهم ودمجهم في المجتمع من خلال الأنشطة المناسبة لجميع فئات الإعاقة (الذهنية والحركية والصم والبكم والمكفوفين) ليكونوا أعضاء فاعلين داخل المجتمع، مع إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الوزارة لديها استراتيجية للاهتمام بذوي الهمم، لافتًا إلى أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عامًا لذوي الهمم كان محفزًا لتلك الشريحة، مؤكدًا أنه قد تحقق في هذا العام العديد من البرامج والقوانين التي تستهدف الارتقاء بتلك الشريحة.

وأشار إلى أن هذا العام كان إشارة البدء لاستدامة البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة لتلك الشريحة، مؤكدًا أن ذوي القدرات والهمم أثبتوا أنهم علامات بارزة في كل المجالات، والجميع يسعى لاستثمار طاقاتهم.

مديرية الشباب والرياضة جنوب سيناء اليوم العالمي للإعاقة وزير الشباب ذوي الهمم مركز شباب الساحل
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