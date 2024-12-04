"الشهاوي" أمينًا عامًا لحزب حماة الوطن في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، اليوم الأربعاء، القرار رقم 4 لسنة 2024 بتعيين المحاسب محمد عبدالرحمن محمد الشهاوي، عضو مجلس النواب السابق، أمينًا للحزب في محافظة كفر الشيخ، وذلك خلفًا للمستشار محمد الأجرود.

كما تضمن القرار تعيين المستشار محمد السيد محمد الأجرود، أمينًا للأمانة المركزية للشئون القانونية بالحزب في القاهرة، وتعيين الدكتور محمد محمود علي محمود أحمد، مستشارًا قانونيًا للحزب.