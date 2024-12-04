تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة ضحية "الدارك ويب"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، المعروفة إعلاميًا بجريمة "الدارك ويب" وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، لجلسة اليوم الأول من دور شهر يناير 2025، للاستعداد والمرافعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، ومحمد علي محمود حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.

وشهدت المحكمة اليوم، حضور المساعدات الفنية للنيابة، وإحضار شاشات عرض كبيرة لعرض الفيديوهات الخاصة بالواقعة، حيث تبلغ مدة الفيديوهات حوالي 150 دقيقة.

كما شهد محيط محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، منذ الساعات الأولى، اليوم، تشديدات أمنية مكثفة، قبل بدء ثامن جلسات محاكمة المتهمين، فيما حضرت أسرة الطفل المجني عليه أحمد محمد سعد، والذي لقي مصرعه على يد متهمين اثنين، لحضور المحاكمة، وكذلك حضور المتهمين.

وكانت الجلسات السابقة شهدت تنحي محامي المتهم الثاني وتوكيل محام جديد لتولى الدفاع عن المتهم، والذي طلب التأجيل للاطلاع على أوراق القضية، فيما طالب دفاع المتهم الأول بوضعه داخل مصحة نفسية وعمل تقرير نفسي حول تصرفاته وقت الواقعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين "طارق أ ع" 29 عامًا، عامل بمقهى، و"علي الدين م ع" 15 عامًا، طالب، مقيم بدولة الكويت، أنهما في 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بأن بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية - حزام من الجلد»، وتوجه إلى مكان تواجد المجني عليه واستدرجه غدرًا إلى منزله، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، وعندما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.