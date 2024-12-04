كان راجع من الدرس.. مصرع طفل وإصابة والده في حادث تصادم برأس سدر

جنوب سيناء – رضا السيد:

لقي طفل مصرعه، وأصيب والده، اليوم الأربعاء، في حادث تصام بين سيارتين، بمدينة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء.

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل تريلا وملاكي، على الطريق الساحلي بالقرب من قرية أبوصويرة التابعة لمدينة رأس سدر، وأسفر الحادث عن مصرع الطفل أحمد عيد، طالب بالصف السادس بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الرسمية للغات، وإصابة والده.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى رأس سدر المركزي، وتلقي المصاب العلاج اللازم، فيما نعى أهالي مدينة رأس سدر الطفل المتوفى، لافتين أنه وقت الحادث كان في عودته من أحد الدروس الخصوصية بصحبة والده من المدينة إلى قرية أبوصويرة حيث إقامتهما.