الملحق الثقافي الأمريكي: الثقافة والتعليم من أولويات التعاون مع مصر (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

أكدت إيما ماروود، الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، أهمية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين قوية وفي أعلى مستوياتها.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقدته، اليوم الأربعاء، في الإسكندرية، لعرض البرامج الثقافية والتعليمية المختلفة التي تقدمها السفارة الأمريكية في مصر.

وأضافت أن الثقافة والتعليم من أولويات التعاون بين الولايات المتحدة ومصر، لافتة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سبق وعقد حوارًا استراتيجيًا مع الجانب المصري تناول سبل التعاون في ملفات منها التعليم والثقافة، مما يعكس قوة وأولوية هذا التعاون.

وأوضحت أنه في ظل أحداث العالم المتغيرة، من الطبيعي أن تكون هناك مؤثرات بما يحدث، ولكن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بتقوية علاقاتها مع مصر، حيث تلعب الثقافة دورًا محوريًا في تعزيز هذه العلاقات، وهناك رغبة من الطرفين للحفاظ على قوة العلاقات بين الجانبين.

وأشارت إلى وجود العديد من الشراكات الثقافية والفنية في مجالات مثل صناعة السينما وغيرها والتي لم يتأثر التعاون فيها رغم تغير الإدارات الأمريكية قائلة "نحن ملتزمون بالحفاظ على العلاقات الثقافية التي تعزز العلاقات بين الدول بما في ذلك صناعة السينما والفنون"، لافتة إلى تنوع البرامج الخاصة بتعزيز اللغة والتبادل الثقافي.

وتابعت، أنه خلال هذا العام استفاد حوالي 4 آلاف شخص من خلال 100 برنامج مختلف لتحسين اللغة الإنجليزية، وتدريب المعلمين، ومنح للطلاب للمشاركة في برامج التبادل الثقافي.