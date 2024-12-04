إصابة 5 في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بالسويس

السويس- حسام الدين أحمد:

أَصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزلهم بالقطاع الريفي في السويس، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغًا من مواطنين بحي الجناين يفيد سماع دوي انفجار بمنزل جيرانهم، على الفور وجه مينا فوزي، مدير إسعاف السويس 3 سيارات إلى مكان البلاغ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت المعاينة أن 4 أشقاء ووالدتهم كانوا داخل المنزل بقرية أبو سيال، حين انفجرت أسطوانة البوتاجاز، وأسفر ذلك عن حدوث إصابات وحروق بأفراد الأسرة.

وقال مصدر طبي، إن قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي استقبل 5 مصابين بحروق بينهم أطفال، وتلقوا العلاج اللازم مع نقلهم للقسم الداخلي، حيث لحقت بهم حروق من الدرجة الثانية والثالثة.

وانتقلت قوة من قسم الجناين إلى مكان الواقعة لمعاينة آثار الانفجار، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.