أحدهما توجه لزيارة الآخر.. وفاة طبيبين داخل مستشفى خاص في المنيا

المنيا- جمال محمد:

شهدت محافظة المنيا وفاة طبيبين داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة المنيا، في واقعة نادرًا ما تحدث، إذ لفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى المستشفى لزيارة الآخر الذي تم احتجازه بالمستشفى للعلاج نتيجة تعرضه لوعكة صحية، وبعد عدة دقائق لفظ الأخير أنفاسه الأخيرة.

وكان قد أصيب الدكتور عماد يونان، أخصائي القلب بمستشفى المنيا العام "بالمعاش" بحالة إعياء وتم حجزه بمستشفى خاص في مدينة المنيا، ليقوم بعدها الدكتور هاني كمال قلادة، أخصائي الباطنة والحميات بمستشفى حميات المنيا "بالمعاش" والذي يُعد صديق عمره وزوج شقيقته، بزيارته في المستشفى، ولكن كانت المفاجأة وهي سقوط الأخير مغشيًا عليه فور خروجه من الأسانسير داخل المستشفى ويلفظ أنفاسه الأخيرة بسكتة قلبية، ثم يلحق به الآخر بعدها بدقائق.

خيمت حالة من الحزن بين أهالي مدينة المنيا، خاصة الذين سبق لهم التردد على الطبيبين لتلقي الاستشارات الطبية، وسط ذهول الكثيرين لوفاتهما في نفس الوقت، ودعوات الجميع لهما عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أصدرت نقابة الأطباء بالمنيا بيانًا تنعي فيه الطبيبين.

وتم تشييع جنازة الطبيبين وتأدية قداس صلاة الجنازة عليهما بكنيسة الأمير تادرس الشاطبي في مدينة المنيا، وسط حالة من الحزن والأسى والدعوات لهما بالرحمة والمغفرة.