بالصور.. محافظ بورسعيد يفتتح معرض توزيع الملابس الشتوية على الأسر الأولى بالرعاية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، المعرض الشتوي المقام لتوزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية، بمقر اتحاد نقابات العمال، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" وضمن توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تفقد محافظ بورسعيد محتويات المعرض، والذي يتضمن حوالي 2000 قطعة ملابس جديدة مستهدفة نحو 350 طفل، تحت رعاية دكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى تنفيذ المعرض الذي يوفر احتياجات الأسر الأولى بالرعاية ببورسعيد من الملابس الشتوية.

ووجه الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني على تعاونهم المثمر وجهودهم المتواصلة لتحسين حياة المواطنين خاصة الأولى بالرعاية، انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية المشتركة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.