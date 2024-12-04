محافظة المنيا تعلن تفاصيل شحوط الباخرة "كروان فيجن" - صور

المنيا- جمال محمد:

أصدرت محافظة المنيا، مساء اليوم الأربعاء، بيانا حول تفاصيل شحوط باخرة سياحية أمام قرية نزلة عمرو بمركز بني مزار.

وجاء في البيان: "تلقى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغًا يفيد بشحوط إحدى البواخر السياحية في نهر النيل أمام قرية نزلة عمرو التابعة لمجلس قروي الحسينية بمركز بني مزار، وذلك في تمام الساعة 3:15 مساءً".

وأفاد البلاغ أن الباخرة السياحية "كراون فيجن" كانت في رحلة من مرسى إخناتون بمدينة المنيا متجهة إلى محافظة بني سويف، وعلى متنها فوج سياحي مكون من 59 سائحًا بينهم 57 من الجنسية الألمانية و2 من الجنسية الفرنسية.

وعلى الفور وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الأجهزة المعنية بسرعة التعامل مع الباخرة وتعويمها مرة أخرى، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة وتأمين الركاب وطاقم عمل الباخرة، ويجري الاستعانة بمعدة قاطرة لمحاولة سحب الباخرة وتحريرها من موقع الشحوط، وعودة الباخرة لمسارها الطبيعي.

واختتم البيان: "تعمل كافة الأجهزة المعنية بمتابعة لحظية مع الموقف بالتواصل المستمر مع محافظ المنيا والقيادات التنفيذية بالمحافظة حتى يتم التأكد من إنهاء الموقف بشكل تام وآمن".