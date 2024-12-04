إحالة أوراق شقيقين قتلا شخص وشرعا في قتل آخر بالقليوبية للمفتي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق شقيقين لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامهما على ما اقترفاه، وذلك لاتهامهما بقتل شخص وشروعهما في قتل آخر بسلاح ناري "فرد خرطوش"، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليويية، وحددت جلسة 8 يناير المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين "مؤمن. أ. ع" 20 عامًا، وشقيقه "سيف" 21 عامًا في القضية رقم ١٥٦٥٠ / ٢٠٢٢ جنح الخصوص، والمقيدة برقم 3868 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، لأنهما في 15 / 11 / 2022 بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية قتلا المجني عليه محمود حامد عبد القوي عبد الباسط، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم، وقد أعدا لذلك سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" وتربصا له في المكان الذي أيقنا سلفًا تواجده به وما أن ظفرا به حتى قام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

وأشار أمر الإحالة إلى أنهما شرعا في قتل المجني عليه أشرف محمد علي السيد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله بأن أعدا لذلك سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" وما أن ظفرا به حتى قام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه قاصداً من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما بفعل لا دخل لإرادتهما به وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

وأوضح أمر الإحالة أنهما حازا وأحرزا سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش" بغير ترخيص، وذخائر مما تستعمل في السلاح الناري دون أن يكون مرخصًا لهما في حيازته أو إحرازه.