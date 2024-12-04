على متنها 59 سائحًا.. شحوط باخرة سياحية في المنيا

المنيا- جمال محمد:

تعرضت إحدى البواخر السياحية للشحوط، مساء اليوم الأربعاء، في منطقة اطماء بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وعلى متنها 59 سائحًا من جنسيات ألمانية وفرنسية.

وقال مصدر بالمحافظة، إن شرطة المسطحات المائية دفعت بأحد الصنادل وقاطرة مائية لسحب الباخرة من منطقة الاطماء، والتي شحطت فيها أمام قرية نزلة عمرو.

أضاف المصدر لـ"مصراوي" أن الباخرة تحركت من مدينة المنيا وكانت متجهة شمالًا إلى القاهرة، وفور شحوطها تم إبلاغ الجهات المختصة، مشيراً إلى أنه في خلال ساعة على الأكثر سيتم تسييرها مجدداً لتستكمل رحلتها.

وأوضح المصدر أن شحوط الباخرة لم يتسبب لها في أي مشكلات فنية، ويجري أعمال السحب الآن بحضور القيادات التنفيذية للوحدة المحلية وأجهزة الأمن.